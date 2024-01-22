اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"العقارية السعودية" تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأول بقيمة 200 مليون ريال

لمدة 360 يوما

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت الشركة العقارية السعودية تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول، والبالغة قيمتها 200 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها حصلت على التسهيلات بتاريخ 21 يناير 2024، وتبلغ مدتها 360 يوماً.

وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات تتمثل في سند لأمر، مضيفة أن الهدف من تجديد وزيادة التسهيلات هو استخدامها في إصدار الضمانات والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مظاهرات في كافة أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد مظاهرات في كافة أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط