"العقارية السعودية" تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأول بقيمة 200 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول، والبالغة قيمتها 200 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها حصلت على التسهيلات بتاريخ 21 يناير 2024، وتبلغ مدتها 360 يوماً.

وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات تتمثل في سند لأمر، مضيفة أن الهدف من تجديد وزيادة التسهيلات هو استخدامها في إصدار الضمانات والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.