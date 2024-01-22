"إم آي إس": ترسية مشروع بـ71.9 مليون ريال مع مركز نظم الموارد الحكومية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن ترسية مشروع مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة 71.9 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد في 22 مارس 2024.

وكشفت الشركة، أن العقد يستهدف إنشاء نظام الرصد و المراقبة المستمرة لتقديم الدعم لخطوط الدفاع في تعزيز وتقوية آليات الرقابة وعمليات إدارة المخاطر المالية.

وحسب البيان، تشمل الأهداف الرئيسية تركيب نظام تحليل بيانات متقدم يستطيع القيام بالمراقبة والتحليل والتخفيف من المخاطر والالتزام والمتطلبات التشريعية والكفاءة التشغيلية وتحليل البيانات والتحسين المستمر.