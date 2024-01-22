"غونهوا للهندسة" الكورية تفوز بعقد قيمته 76 مليون دولار في السعودية

فازت شركة غونهوا للهندسة والاستشارات الكورية الجنوبية بتنفيذ تصميمات توسيع وتحسين محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة البيئة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن شركة "غونهوا" تم اختيارها كمصمم لمشروع توسيع وتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في السعودية، وتبلغ قيمة الصفقة 101.6 مليار وون، أي ما يعادل (75.94 مليون دولار).

وقالت الوزارة إنها تتوقع أن تزيد هذه الصفقة من احتمال فوز الشركات الكورية الجنوبية بالمشاريع الرئيسية لبناء محطات معالجة المياه والصرف الصحي في السعودية، والتي تقدر حجمها بـ 6 تريليونات وون، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.