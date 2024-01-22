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شعار شركة مصاعد أطلس
شعار شركة مصاعد أطلس
سوق السعودية

"مصاعد أطلس" تؤجل استخدام حصيلة الطرح في تمويل خطتها التوسعية

ستستخدمها كوديعة سنوية أو مرابحة شهرية أو ربع سنوية لدى أحد البنوك السعودية

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، في اجتماعها أمس الأحد 21 يناير 2024، على اقتراح مجلس الإدارة بتأجيل استخدام صافي متحصلات الطرح المتبقية والبالغة 17.96 مليون ريال، المتعلقة بتمويل خطة الشركة التوسعية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الجمعية العامة وافقت على استخدام حصيلة الطرح كوديعة سنوية أو مرابحة شهرية أو ربع سنوية حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً لدى أحد البنوك السعودية بمعدل العائد السائد وقت الإيداع، وبعدها يتم استخدام المبلغ لتمويل خطة الشركة التوسعية.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة، وإضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

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وأقر المساهمون تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة، وتعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

ووافقوا على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

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