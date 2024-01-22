13 فبراير.. عمومية "تكوين المتطورة" تناقش زيادة رأس المال

أعلن مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخ 13 فبراير 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره على الأقل 50% من المساهمين.

كانت هيئة السوق المالية في السعودية، وافقت على طلب شركة تكوين المتطورة للصناعات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

وحسب بيان الهيئة، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.