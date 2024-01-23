اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منشأة تابعة لشركة سيدبك - موقع الشركة
شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - موقع الشركة
البورصة المصرية

ارتفاع أرباح "سيدبك" المصرية 98% إلى 2.45 مليار جنيه العام الماضي

نمت إيراداتها 52.4% إلى 13.19 مليار جنيه

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ارتفع صافي ربح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" المصرية بعد الضريبة 98.6% تقريبا في 2023 إلى 2.459 مليار جنيه مقابل 1.23 مليار جنيه في العام السابق، وفقا للقوائم المالية غير المدققة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات ارتفعت أيضا في العام الماضي 52.4% إلى 13.19 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.65 مليار جنيه مع 2022.

و أرجأ مجلس إدارة الشركة في اجتماعه يوم الاثنين 22 يناير الجاري مناقشة سداد نصيب الشركة في زيادة رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي وقدره 180 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقترحان إسرائيليان على الطاولة لإنهاء حرب غزة مقترحان إسرائيليان على الطاولة لإنهاء حرب غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط