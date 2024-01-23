ارتفاع أرباح "سيدبك" المصرية 98% إلى 2.45 مليار جنيه العام الماضي

ارتفع صافي ربح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" المصرية بعد الضريبة 98.6% تقريبا في 2023 إلى 2.459 مليار جنيه مقابل 1.23 مليار جنيه في العام السابق، وفقا للقوائم المالية غير المدققة.



وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات ارتفعت أيضا في العام الماضي 52.4% إلى 13.19 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.65 مليار جنيه مع 2022.

و أرجأ مجلس إدارة الشركة في اجتماعه يوم الاثنين 22 يناير الجاري مناقشة سداد نصيب الشركة في زيادة رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي وقدره 180 ألف دولار.