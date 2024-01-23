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شركات

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"جونسون آند جونسون" بـ 28% إلى 4.13 مليار دولار

الشركة تتوقع 88.6 مليار دولار إيرادات هذا العام

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جونسون آند جونسون بـ28% إلى 4.130 مليارات دولار وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من 7% إلى 21.4 مليار دولار.

وقدمت الشركة توقعات لإيراداتها في العام الحالي إلى ما بين 87.8 و 88.6 مليارات دولار وهو ما يلامس 11 دولارا لكل سهم.

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