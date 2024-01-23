"تأثيرات صادمة".. شركات عالمية كبرى في مرمى نيران أزمة البحر الأحمر

أكد تقرير جديد أن ظهور تداعيات أزمة البحر الأحمر على تكاليف الشركات هي "مسألة وقت"، وسط توقعات بتفاقم الضغوط على سلاسل التوريد مع تحذير العديد من الشركات من ذلك.

ومن المتوقع أن تتأثر العديد من كبريات الشركات في قطاعات مختلفة مثل الشحن والتأمين حتى السيارات ومبيعات التجزئة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business".

ما يحصل هو بالأساس إثر اتخاذ ما لا يقل عن 2300 سفينة شحن للبضائع مسارات أطول لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - وهو ممر مائي يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة البحرية العالمية. كما حذر محافظو البنوك المركزية في العديد من المناسبات من ارتفاع التضخم الذي قد يعيق مخططاتهم المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية على صنعاء وتعز والبيضاء خلال الساعات الماضية - كرد على هجوم الحوثيين لسفن الشحن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات الأميركية - البريطانية لن تمر من دون رد وعقاب.

وبالنسبة للعديد من الشركات، وخاصة في أوروبا، فإن الهجمات تزيد من أوقات العبور، ما يؤدي إلى تقليص فواتير الشحن وزيادة تكاليف التأمين. وبالتبعية هذا يجبر المحللين على إعادة التفكير في تقديرات أرباح الشركات للعام المقبل.

انخفضت التوقعات المجمعة لأرباح شركات صناعة السيارات، في الأشهر الثلاثة الماضية، بنسبة 5%، بحسبما تظهر البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". من ناحية أخرى، أصبحت شركات الشحن هي الأكثر استفادة من الأزمة - فمع ارتفاع أسعار الحاويات بنسبة 300% على بعض الطرق، ارتفعت بالتبعية تقديرات أرباح مؤشر MSCI للنقل في أوروبا بنسبة 7% خلال أسبوعين فقط.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفّذت هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في الآونة الأخيرة بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما يلي نظرة على كيفية تأثر أرباح الشركات في قطاعات مختلفة، بحسب تقرير لـ"بلومبرع" اطلعت عليه "العربية Business":

الشحن والتأمين

تكاليف شحن الحاويات الحالية، إذا استمرت، يمكن أن تزيد من التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو اعتبارًا من أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، وفقًا لتقديرات "بلومبرغ إنتليجنس".

لكن الأحداث تعزز ثروات شركات الشحن العالمية، مثل AP Moller-Maersk A/S وHapag-Lloyd AG في أوروبا، وشركة ZIM Integrated Shipping المدرجة في الولايات المتحدة، وشركة Mitsui OSK Lines اليابانية. ومن المفترض أن تستفيد شركات التأمين أيضًا، مع رفع العلاوة عشرة أضعاف على بعض طرق الشحن.

ومن بين شركات الشحن، تمتعت شركة "ميرسك" بعدد كبير من التوصيات الإيجابية الصعودية من قبل المحللين. قام "بنك أوف أميركا" مؤخرًا بمضاعفة تقديرات أرباح الشركة الدنماركية لعام 2024، في حين يعتقد "غولدمان ساكس" إن الزيادة الهائلة في التدفق النقدي الحر قد تسمح لها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.

ويتوقع ديفيد فيرنون، من شركة "سانفورد سي بيرنشتاين"، زيادة في أرباح شركات الخدمات اللوجستية أيضًا، بما في ذلك وكلاء الشحن، إذا لجأت الشركات إلى الشحن الجوي.

وقال فيرنون: "إن الشحن الجوي هو الفائز بالتأكيد"، مشيراً إلى شركات مثل FedEx وUnited Parcel Service ومجموعة DHL كمستفيدين محتملين.

التجزئة

وكانت شركة Next، التي تستورد معظم منتجاتها المتعلقة بالأزياء والمنزل من آسيا، من بين أوائل تجار التجزئة الذين أعربوا عن مخاوفهم من تفاقم الأزمة.

كما تعتبر كل من Primark، المملوكة لشركة Associated British Foods، وأيضا شركة Hennes & Mauritz AB، من بين المنكشفين بشكل كبير على أزمة الشحن البحري، وفقًا لمحلل RBC Capital Markets ريتشارد تشامبرلين. في حين أن صادرات شركة Inditex المالكة لشركة Zara تأتي في الغالب من البلدان المجاورة.

وعلى نحو مماثل، سلطت شركة "برايان غارنييه وشركاه" الضوء على شركة التجزئة الفرنسية للأثاث Maisons du Monde باعتبارها مكشوفة على الأزمة للغاية، حيث تشتري 75% من بضائعها من آسيا وتنقل 90% منها عن طريق البحر.

وقال بيرنشتاين إن التعطيل المطول سيجذب علامات تجارية عالمية مثل Nike وAdidas وCapri Holdings.

المشكلة بالنسبة لمثل هذه الشركات هي أن الخلفية الاقتصادية يمكن أن تجعل من الصعب تمرير تكاليف أعلى للمستهلكين. وقال فريديريك كارير، من "RBC" لإدارة الثروات: "قد يتعين على الشركات استيعابهم، الأمر الذي من شأنه أن يعيق هوامش الربح".

السيارات

وحتى الآن، تعد شركتا "تسلا" و"فولفو" للسيارات هما شركتا صناعة السيارات الوحيدتان اللتان أعلنتا عن توقف الإنتاج. لكن مثل هذه التأخيرات "قد تمثل خطرا جديدا على إنتاج المركبات الخفيفة هذا العام"، وفقا لـ"مورغان ستانلي".

ومع ذلك، يعتقد معظم الناس أن الصناعة لن تشهد تكرارًا لمشاكل عصر كوفيد. وكتب جون مورفي، محلل "بنك أوف أميركا": "الوقود الأكثر تكلفة، وأيام المساحة الإضافية المستأجرة، وارتفاع أسعار الشحن، سيكون لها تأثير سلبي على أرباح وخسائر الشركات، ولكن، مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن تكاليف النقل أقل بنحو 57% من مستويات كوفيد".

وبحسب "بلومبرغ إنتليجنس" فإن الأزمة قد تسمح لشركات صناعة السيارات بالحفاظ على أسعار أعلى للسيارات.

الطاقة

وكان التأثير على أسعار النفط الخام ضعيفا نسبيا هذا العام، لكن ذلك قد يتغير إذا تسببت التوترات الجيوسياسية المطولة في نقص الإمدادات.

ومع ذلك، فإن أسواق النفط تستعد لاضطرابات قد تستمر لأسابيع. ويمر عدد أقل من الناقلات عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفقًا لبيانات Vortexa. وتظهر الأرقام انخفاض عدد السفن التي تحمل منتجات بترولية بنسبة 25% هذا العام حتى 19 يناير من العام السابق.