تعيين جمال الكشي رئيسا تنفيذيا لـ"دويتشه بنك" في الشرق الأوسط وأفريقيا

عيّن "دويتشه بنك" ،جمال الكشي، لفترة ثانية في منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بعد أربع سنوات من مغادرته البنك لقيادة بنك الخليج الدولي بالبحرين.

وسيتولى الكشي أيضًا، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للتأسيس والاستشارات، بدءا من الأول من أبريل المقبل.

وسيحل الكشي مكان الرئيس الحالي لدويتشه بنك في المنطقة،"كيس هوفينغ-Kees Hoving"، الذي سيركز على أدواره في مصرفية الشركات في البنك وكرئيس تنفيذي في الإمارات.

وكان الكشي قد شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لدويتشه بنك بين عامي 2016 و2020،وكان أيضًا رئيسًا لفرع البنك في السعودية، وقد عمل في دويتشه بنك لنحو 13 سنة.