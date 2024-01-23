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سوق السعودية

مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" يختار رئيس الشركة ونائبه

لمدّة 4 سنوات تنتهي في 20 يناير 2028م

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن قرار مجلس الإدارة، بتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد رئيساً لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرر تعيين الدكتور رائد بن ناصر الريس نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كانت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للكهرباء بتاريخ 9 يناير 2024م أقرت انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في 21 يناير 2024م ولمدّة 4 سنوات تنتهي في 20 يناير 2028م.

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