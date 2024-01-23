نمو صافي أرباح بنك دبي الإسلامي 26% لـ7 مليارات درهم في 2023

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحه الصافية 26%، إلى حوالي سبعة مليارات درهم في 2023 بالمقارنة مع 5.5 مليار درهم في العام السابق.

وقال البنك في إفصاح إلى بورصة دبي إن "النتائج المالية الاستثنائية مدعومة بالتحسن المستمر في جودة الموجودات بشكل قوي فضلا عن تميز نسبة التكلفة إلى الدخل التي سجلت مستويات رائدة في السوق مع انخفاض خسائر القيمة".

وتراجع صافي خسائر انخفاض القيمة لدى البك إلى 1.39 مليار درهم في 2023 بالمقارنة مع 2.1 مليار درهم في العام السابق.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 314.29 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة مع حوالي 288.23 مليار في نهاية 2022.

وبلغت الإيرادات الإجمالية 20.14 مليار درهم في 2023 بالمقارنة مع إيرادات قدرها 14.1 مليار درهم في السنة السابقة.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى حوالي 88 مليار درهم، مقارنة مع 63 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31% على أساس سنوي، مما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى29 مليار درهم إماراتي.

كما بلغ إجمالي الدخل 20.142 مليون درهم إماراتي مقارنة مع14.101 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 43% على أساس سنوي.

وحقق البنك صافي إيرادات تشغيلية بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 11.665 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 8.503 مليون درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة مع 7.734 مليون درهم للسنة المالية 2022.

وشهدت الميزانية العمومية توسعًا قويًا بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 314 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 222 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63% مرتفعةً من 56% في نهاية عام 2022.

بلغت خسائر انخفاض القيمة 1.396 مليون درهم مقارنة مع2.103 مليون درهم للسنة المالية 2022، بانخفاض قدره 34%. ومن ناحية أخرى، سجلت خسائر انخفاض القيمة تراجعًا في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 13 مليون درهم بانخفاض نسبته 102% على أساس سنوي، وبنسبة 103% على أساس ربع سنوي.