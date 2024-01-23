"هاباغ لويد" تعلن فتح ممرات برية عبر السعودية في ظل أزمة البحر الأحمر

قالت مجموعة الشحن الألمانية" هاباغ لويد -Hapag-Lloyd"،إنها ستواصل توجيه سفنها للإبحار حول رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر في ظل استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة أنها ستفتح ممرات برية عبر السعودية للتخفيف من تأثير الوضع على أعمالها.

وأضافت الشركة أنها تواصل مراقبة الظروف، مشيرة إلى أنه بمجرد تغيرها ستستأنف ناقلاتها الإبحار عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وفي بيان سابق لعملائها، قالت الشركة إنها ستوفر خطوط نقل برية من جبل علي والدمام والجبيل لخدمتها التي تنطلق من جدة.