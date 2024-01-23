"ألبا" تبرم صفقة مع "بابكو" للحصول على الغاز لمدة 10 سنوات

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" اليوم الثلاثاء عن إبرام اتفاق مع "بابكو إنرجيز" للحصول على إمدادات الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات مقبلة.

وقالت "ألبا" في بيان لها إن توقيع الاتفاق جرى مع شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج التابعة والمملوكة بنسبة 100% لبابكو إنرجيز.

وأضافت ألبا أن سريان الاتفاق يبدأ اعتبارا من اليوم ليحل محل جميع الاتفاقيات السابقة ويكون بمثابة استمرار لاتفاقية تأمين متطلبات الغاز الطبيعي الحالية للشركة بموجب عقد واحد، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال البيان إن الاتفاقية تتضمن ثبات هيكلة الأسعار خلال فترة السنوات الخمس الأولى عند أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث ستقوم الجهات المختصة بعد ذلك بتحديد السعر للفترة اللاحقة.

وقال رئيس مجلس إدارة ألبا خالد عمرو الرميحي تعليقا على الاتفاقية "ضمان استقرار سعر الغاز لخمس سنوات هو أساس هذه الاتفاقية، في حين تقوم هذه الشراكة مع بابكو إنرجيز بتمهيد مستقبل يقوم على التعاون والشفافية بما يعزز النمو المستدام للجانبين".