"استثمار" القطرية تعلن إنشاء برنامج لإصدار صكوك

أعلنت شركة استثمار القابضة القطرية اليوم الثلاثاء، عن إنشاء برنامج لإصدار صكوك بقيمة 3.4 مليار ريال قطري.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة قطر إنه من المتوقع قبول البرنامج في القائمة الرسمية لسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت أن البرنامج حصل على تصنيف ائتماني (qaBBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك على مستوى التصنيف الوطني من قبل شركة كابيتال انتيليجينس ريتينغز.

وكانت "استثمار" القطرية أعلنت في بيان خلال شهر يوليو/تموز الماضي أنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل" وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم يصل عدد غرفها إلى عشرة آلاف.