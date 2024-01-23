"استثمار" القطرية تعلن إنشاء برنامج لإصدار صكوك
بقيمة 3.4 مليار ريال
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة استثمار القابضة القطرية اليوم الثلاثاء، عن إنشاء برنامج لإصدار صكوك بقيمة 3.4 مليار ريال قطري.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة قطر إنه من المتوقع قبول البرنامج في القائمة الرسمية لسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
وأضافت أن البرنامج حصل على تصنيف ائتماني (qaBBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك على مستوى التصنيف الوطني من قبل شركة كابيتال انتيليجينس ريتينغز.
وكانت "استثمار" القطرية أعلنت في بيان خلال شهر يوليو/تموز الماضي أنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل" وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم يصل عدد غرفها إلى عشرة آلاف.
-
"المركزي" الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغييرخفض توقعاته التضخم اقتصاد
-
"هيئة العقار" السعودية: القطاع يشهد تحولات تنموية ضخمةأكدت أن المملكة أكبر موقع بناء عرفه العالم بمشاريع تريليونية الأسواق العقارية
-
"الجوف الزراعية" توقع مذكرة مع شركة كورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطسعبر إنتاجها محليا في السعودية شركات