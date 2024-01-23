سوق السعودية
"الجوف الزراعية" توقع مذكرة مع شركة كورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس
عبر إنتاجها محليا في السعودية
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أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة غلوبال غرين EGG الكورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس وإنتاجها محليا في السعودية.
وقالت "الجوف الزراعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المذكرة تأتي تحت مظلة ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأضافت أن الشركة الكورية EGG مالكة للتقنية الخاصة في تطويرالتقاوي وتقاوي البطاطس.
وتنص المذكرة على عمل الدراسات اللازمة لإنشاء شراكة بين الشركتين لإنتاج التقاوي في المملكة لحاجة الشركة وكذلك لبيعها في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وتكون مدة المذكرة 180 يوماً.
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