اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
سوق السعودية

"الجوف الزراعية" توقع مذكرة مع شركة كورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس

عبر إنتاجها محليا في السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة غلوبال غرين EGG الكورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس وإنتاجها محليا في السعودية.

وقالت "الجوف الزراعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المذكرة تأتي تحت مظلة ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضافت أن الشركة الكورية EGG مالكة للتقنية الخاصة في تطويرالتقاوي وتقاوي البطاطس.

وتنص المذكرة على عمل الدراسات اللازمة لإنشاء شراكة بين الشركتين لإنتاج التقاوي في المملكة لحاجة الشركة وكذلك لبيعها في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وتكون مدة المذكرة 180 يوماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام أكبر تحد في تاريخها.. هل تنقذها خوذة "vision pro"؟ الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام أكبر تحد في تاريخها.. هل تنقذها خوذة "vision pro"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط