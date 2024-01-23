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الخريف لتقنية المياه والطاقة
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سوق السعودية

"المياه الوطنية" ترسي مشروعا بـ70.5 مليون ريال على "الخريف"

لتشغيل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بوحدة أعمال الطائف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد من شركة المياه الوطنية، لتشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بوحدة أعمال الطائف بقيمة 70.53 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الترسية تمت بتاريخ 22 يناير الجاري، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

وأوضحت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

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