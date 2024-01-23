"إيدج" تضيف شركة جديدة إلى مجموعة شركاتها لتعزيز الصناعة الدفاعية في الإمارات

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الثلاثاء أن مجموعة إيدج أضافت شركة إنترناشيونال غولدن غروب المتخصصة في مجال الإمدادات الدفاعية والحلول الأمنية إلى مجموعة شركاتها، بهدف تعزيز قدرات الصناعات الدفاعية في الإمارات.

وأوضح المكتب في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذه الخطوة ستتيح لإيدج توسيع مجال أعمالها وتوفير حلول أشمل لعملائها.

وأشار إلى أن إنترناشيونال غولدن غروب ستسهم في تعزيز قدرات إيدج على تقديم الإمدادات والخدمات العسكرية في الإمارات، ما يحقق فوائد ضخمة من نواحي التكلفة والكفاءة للمجموعة، ولعملائها المحليين والدوليين.

وإنترناشيونال غولدن غروب ومقرها أبوظبي، هي مجموعة إمداد رئيسية للقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الداخلية، وغيرهما من أجهزة الدفاع والأمن، وهي تواصل العمل على بناء تحالفات دفاعية من خلال الدخول في شراكات استراتيجية محلية ودولية طويلة الأمد في مجالات تكامل الأنظمة المتطورة وتجميعها وتصنيعها، وفقا للبيان.

وتجمع مجموعة "إيدج"، التي تأسست في نوفمبر عام 2019، أكثر من 25 كيانا ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتجارة ودعم المهام وقطاع حلول الأمن الوطني.