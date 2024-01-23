"سبيماكو الدوائية" تتجه لتوطين صناعة لقاح فيروس "الورم الحليمي"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لمدة عام مع شركة جيانغسو ريكبيو تكنولوجي المحدودة لترخيص وتوريد ونقل تكنولوجيا لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (إتش.بي.في).

وقالت سبيماكو في بيان لـ"تداول السعودية" إن هذا التحالف يأخذ دورا محوريا في مبادراتها الاستراتيجية مما يساهم في التزام الشركة بتوطين المستحضرات الصيدلانية الحيوية المتطورة في السوق السعودية.

وأضافت أن الشراكة مع شركة ريكبيو إنجازا لها وذلك لتوسيع نطاق اللقاحات المهمة محليا وإقليميا، وكذلك المساهمة في تعزيز الصحة العامة، نقلاً عن و"كالة أنباء العالم العربي".

وقالت الشركة إنه بناء على الشروط وبموجب الاتفاقية النهائية والتي سيتم توقيعها خلال التسعة أشهر القادمة من توقيع هذه المذكرة، ستحصل سيبماكو على ترخيص حصري لاستيراد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في شكل منتج نهائي جاهز للتعبئة من شركة ريكبيو، حيث ستتم إجراءات التعبئة والتغليف في مصنع سبيماكو الدوائية في المملكة.

كما ستتمكن "سيبماكو" من تسويق وتوزيع لقاح إتش.بي.في الخاص بشركة ريكبيو في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك طلب الحصول على تراخيص التسويق المطلوبة.

هذا إلى جانب قيام الشركة بتوطين إنتاج اللقاح بكميات كبيرة بعد الانتهاء من نقل التكنولوجيا.

ونوهت الشركة إلى أن المذكرة قابلة للتمديد بموافقة من الطرفين.