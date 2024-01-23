"قطر الوطني" يعين بنوكا لتسويق أدوات دخل ثابت تمهيداً لإصدار سندات

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء، تعيين مجموعة من البنوك لتسويق أدوات دخل ثابت، قد يليها إصدار سندات بالدولار الأميركي.

وقالت المجموعة في بيان لبورصة قطر إنها فوضت كلا من بنك باركليز وسي.إيه.سي.آي.بي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وكيو.إن.بي كابيتال وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين للتسويق لدى المستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عنها.

وأوضحت المجموعة أن الإصدار المحتمل سيأتي ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى حسب ظروف السوق، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كان بنك قطر الوطني، أكبر بنك قطري من حيث الأصول، بدأ مرحلة الاكتتاب على قرض بملياري دولار، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت الخدمة أنه تم تكليف بنك أوف أميركا وباركليز وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وميزوهو وإس.إم.بي.سي وستاندرد تشارترد ليكونوا المنظمين الرئيسيين ومديري الدفاتر للقرض الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات، وأنه من المقرر استخدام الأموال في الأغراض العامة.

وجمع بنك قطر الوطني 1.75 مليار يورو من قرض لأجل ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.