"نتفليكس" تقتحم سوق الأحداث الرياضية المباشرة بعد إضافة المصارعة الأميركية

أعلنت شركة "نتفليكس"، في اتفاق مع مجموعة TKO القابضة، إن منصة البث المباشر ستبث برنامج المصارعة "Raw" - التابع لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE" - بدءًا من العام المقبل، في أول محاولة من قبل "نتفليكس" للدخول في سوق بث الأحداث الرياضية المباشرة.

وتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 5 مليارات دولار لمدة 10 سنوات، وفقًا لشخص مطلع على الأمر بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

لم تبرم "نتفليكس"، التي تحاول زيادة الإيرادات عن طريق خفض عملية مشاركة الاشتراكات بين عملائها ودفع المشاهدين نحو الاشتراك بخدمتها "دون الإعلانات"، حتى الآن أي صفقة حقوق رياضية طويلة الأجل قبل ذلك.

بالنسبة إلى مجموعة "TKO"، الشركة الأم لـ "WWE"، فإن إبرام صفقة مع "نتفليكس" يوصل مصارعة "WWE" إلى أكثر من 250 مليون مشترك حول العالم.

يأتي ذلك، فيما استهلّت نتفليكس سنة 2024 بقوة بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى أكثر من 260 مليوناً.

وعلّق المحلل في "إنسايدر إنتيليجنس" روس بينيس الثلاثاء بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة أن المنصة "تثبت تفوّقها بلا منازع في حرب البث التدفقي".

ولاحظ أن نتفليكس "تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم، من بينهم نحو ثلاثة ملايين في سوق أميركا الشمالية التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة".

ويعود هذا النمو المذهل للمنصة التي سبق أن استقطبت نحو تسعة ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وإطلاقها فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال المدير العام المشارك غريغ بيترز خلال مؤتمر عبر الهاتف "لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهرياً" لهذه الصيغة من الاشتراكات. وكانت نتفليكس أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أن عدد هؤلاء 15 مليوناً.

وتوقع روس بينيس أن "يتلاشى مفعول النظام الجديد في نهاية المطاف لجهة نمو المشتركين".

لكنّه أوضح أن شركة البث التدفقي "تعتزم تعزيز قدرتها على استقطاب الجمهور من خلال المضي في طموحاتها في مجال النقل المباشر".

زيادة الاشتراكات

حصلت نتفليكس على الحق الحصري في الولايات المتحدة اعتباراً من سنة 2025 لعرض "رو"، وهو العرض الرئيسي لـ "دبليو دبليو إي" وكان العام الفائت من بين العروض التي تستقطب أكبر من المشاهدين.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس "يمثل هذا 52 أسبوعاً من البرامج الحيّة كل سنة وهو جزء من طموحاتنا لمزيد من النقل المباشر".

واعتبر روس بينيس إن المصارعة الحرة يُفترض أن تساهم أيضاً في النشاط الإعلاني الجديدة للمجموعة، و"سيوفر ذلك مبرراً إضافياً لزيادة أسعار الاشتراكات في المستقبل".

وقوبل إعلان المنصة بارتياح في وول ستريت، إذ ارتفع سعر سهمها أكثر من 8% خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وحققت نتفليكس مبيعات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12.5% في عام واحد)، وما ولّد لها أرباحاً صافية قدرها 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت.

وأملت نتفليكس في تحقيق نمو بنسبة 13% في الربع الحالي، أي على إيرادات بقيمة تتخطى 9 مليارات دولار، وعلى صافي أرباح يبلغ نحو مليارَي دولار.

وقال غريغ بيترز مازحاً "يبدو من الصعب تصديق ذلك، ولكن ثمة مئات الملايين من الأسر التي يمكنها الاشتراك في نتفليكس ولم تفعل ذلك بعد (...) وعلينا أن نكسبها".

قالت الشركتان إن "Raw" كان البرنامج الأول على شبكة الكابل الأميركية التابعة لشركة "NBCUniversal" بالولايات المتحدة الأميركية، حيث يجذب 17.5 مليون مشاهد فريد سنويًا.

وبشكل منفصل، أعلنت "TKO"، يوم الثلاثاء، أن الممثل ونجم المصارعة السابق دواين جونسون سينضم إلى مجلس إدارتها.

قفزت أسهم "TKO" بأكثر من 10% في تداول ما قبل السوق بعد هذه الإعلانات.