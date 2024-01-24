الإمارات تطلق شركة للتقنيات المتقدمة والطائرات بدون طيار الذكية

أطلقت منصة صناعة الموحدة في الإمارات العاملة في دعم المنتجات الوطنية شركة صناعة تكنولوجي المتخصصة في إنتاج التقنيات المتقدمة والطائرات بدون طيار والروبوتات الآلية.

وقالت المنصة في بيان، اليوم الأربعاء، إن التأسيس يأتي بالشراكة مع شركاء دوليين من أبرز الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، بهدف دعم القطاعات المختلفة بتقنيات متقدمة وحلول داعمة للأعمال.

وأضافت أن الشركة، التي جرى الإعلان عن تأسيسها على هامش فعاليات معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس والمحاكاة والتدريب سيمتكس، هي الأولى من نوعها في أبوظبي المتخصصة بشكل كامل في تأسيس المشاريع التكنولوجية المتقدمة، وإنتاج تقنيات الطائرات ذاتية التحكم والتخزين الذكي، من خلال الذكاء الاصطناعي بما يدعم توجهات إمارة أبوظبي في النمو الصناعي والتكنولوجي.

وحسب البيان، ستعمل الشركة خلال المرحلة الأولى على دعم قطاعات النفط والغاز بما يتضمن تقنيات المضخات وأنظمة الكابلات والتقنيات المضافة والحفر الميكانيكي والأنابيب ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والحلول اللوجستية المتقدمة، وإنتاج الروبوتات المتطورة، وحلول الأتمتة في العمليات الصناعية والخدمية، ومنتجات الطائرات بدون طيار الذكية، والشاحنات الروبوتية، والمعدات والسيارات، والرافعات العلوية ذاتية التحكم، وحلول التخزين الذكية، وغيرها من الصناعات المتقدمة.