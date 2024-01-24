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منشأة فوسفات تعدين معادن مناسبة
منشأة لتعدين المعادن
اقتصاد مصر

النصر للتعدين المصرية توقع اتفاقية لإنشاء مصنع جديد لرفع تركيز خام الفوسفات

بالشراكة مع "ويلسون" الهولندية ومجموعة "الصافي"

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة النصر للتعدين المصرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية ثلاثية للاستثمار والشراكة مع شركة ويلسون الهولندية ومجموعة الصافي المصرية بهدف تأسيس شركة لإقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات والعمل في مجالات صناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين الفوسفات.

وقالت وزارة قطاع الأعمال المصرية في بيان إن الاتفاقية جاءت في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية.

ولم يذكر البيان التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا جدوله الزمني، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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ونقل البيان عن الوزير محمود عصمت قوله إن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، وهذا الحرص يشمل كافة أوجه التعاون والشراكات وكذلك التخارج في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف الوزير أن هناك خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات والقطاعات، موضحا أن هناك توجيها بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لمساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.

وأشار البيان إلى أن النصر للتعدين، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من الشركات الرائدة في مجال استخراج وتسويق الفوسفات، ولديها الخام اللازم لأغراض نشاط الشركة موضوع الاتفاقية، في حين ستقدم شركة ويلسون التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتشغيل مصنع رفع تركيز خام الفوسفات الذي سيتم إنشاؤه، وستكون الصافي شريكا في الاستثمار بالشركة المقرر تأسيسها.

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