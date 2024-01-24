ترسية مشروع بـ628.1 مليون ريال على شركة تابعة لـ"لدن للاستثمار"

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع توسعة مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" بقيمة 628.093 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن توسعة للمقر الحالي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتقع هذه التوسعة داخل حرم مقر الوزارة الواقع على تقاطع طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله بمدينة الرياض.

وتابعت :"يشمل أيضا تنفيذ المشروع جميع الأعمال الإنشائية والمعمارية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمباني A ، B وتنسيق الموقع العام حسب وثائق المشروع من مخططات ومواصفات وجداول كميات".

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 3 مارس 2024.