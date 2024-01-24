شركة الوسائل "SMC" تفوز بجائزة "Globe Soccer" عن فئة الفعاليات الرياضية

حصدت شركة الوسائل SMC جائزة أفضل شركة إعلامية في مجال الفعاليات الرياضية في حفل توزيع جوائز Globe Soccer لسنة 2023، والذي أُقيم في مدينة دبي، بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" ورابطة الأندية، والعديد من المؤسسات الرياضية الدولية.

وتأتي الجائزة التي منحت لشركة الوسائل SMC ضمن مجموعة من الجوائز والكؤوس التي تمنح سنويًا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو رؤساء أندية ووكلاء أعمال وشركات تعنى بالمجال الرياضي، والتي تعكس جهود الشركة المبذولة في إثراء تجربة المشجعين وتقديم محتوى رياضي متميز، كما تؤكد على دور شركة الوسائل SMC المحوري في ترويج الأحداث الرياضية وزيادة مداها الجماهيري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC الأستاذ خالد بن وليد الخضير إنه يقدر تكريم الشركة في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تكرّم الإنجازات البارزة في مجال كرة القدم وصناعتها.

وأضاف الخضير أن الشركة لديها رؤية طموحة تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي، إضافة إلى دور حيوي ورئيسي للشركة في إتمام صفقات انضمام عدد من اللاعبين العالميين لصفوف الأندية السعودية مما جعل الشركة تتفوق على المنافسين وتفوز باللقب.

وتعد "SMC" شركة سعودية انبثقت من مجموعة المهندس القابضة التي كان للقائمين عليها نظرة استشرافية مبكرة حيال قطاع مهم وواعد عنوانه "قطاع الإعلان وسوق الرعايات"، ورغم أن الشركة بدأت نشاطها عام 2018 في مجال الإعلانات التلفزيونية والصحفية، إلا أن نشاطها أخذ بالاتساع شيئا فشيئ وتجاوز النشاط الإعلاني، وعبر مسارات عدة استحوذت الشركة على حصة مهمة في السوق السعودية.

يعتبر حفل توزيع جوائز Globe Soccer مناسبة سنوية تقام في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تكريم الأفراد والكيانات التي قدمت إسهامات ملموسة وملحوظة في تطوير ونجاح عالم كرة القدم. ويشارك في الحفل كبار الشخصيات في عالم كرة القدم، بما في ذلك النجوم والمدربين العالميين، مما يمنح الفعالية أهمية كبيرة وجاذبية عالمية.