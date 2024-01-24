"أثينا" الطبية تبحث استثمار مليار دولار في مصر

قال مسؤول حكومي اليوم الأربعاء، إن مجموعة أثينا الطبية تتفاوض مع الحكومة المصرية لاستثمار مليار دولار في مشروعات بقطاع الصحة على مدى ثلاث سنوات.

"موديز" تغير نظرتها المستقبلية لـ5 بنوك مصرية إلى "سلبية"

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وفداً من الشركة أجرى عدة اجتماعات بالقاهرة خلال الأسبوعين الماضي والحالي مع مسؤولين من مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار المسؤولة عن ترويج الفرص الاستثمارية، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وأوضح أن أثينا الطبية تستحوذ على 15% من سوق الرعاية الصحية في اليونان ولها استثمارات متنوعة في أوروبا.

وقال "الشركة تجري زيارات لعدد من المواقع لإقامة مستشفى بالشراكة مع مجموعة مصرية، لتدخل ضمن برنامج التأمين الصحي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً، وسيبدأ في يوليو/تموز المقبل".

ولم يذكر المسؤول اسم المجموعة المصرية المزمع دخولها في الشراكة.

وأوضح المسؤول أن المفاوضات تشمل أيضا الاستحواذ على مستشفيات قائمة أو المشاركة في تطويرها بحصص ملكية، في إطار مسعى الدولة للتخارج من بعض الأصول.

وشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر موجة استحواذات منذ عام 2019 بدخول مجموعات إماراتية وسعودية اشترت مستشفيات كبيرة منها مستشفيات كليوباترا ودار الفؤاد والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي.

كانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا في منتصف يناير كانون الثاني الجاري مع رئيس مجموعة أثينا الطبية فاسيليس أبوستولوبولوس لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور حازم الفار، مدير المشاريع الصحية بمجموعة الصافي.

وذكر البيان أن مجموعة أثينا الطبية لديها خبرات واستثمارات في العديد من الدول في مجال الصحة منذ عام 1984، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية على المستوى الدولي والسياحة الطبية.