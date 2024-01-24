"أسمنت الشمالية": تعديل أسعار الوقود سيرفع تكاليف الإنتاج 14%

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية"، أن تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدم في عملياتها التشغيلية، ابتداءً من الأول من يناير 2024، سيؤدي إلى زيادة التكلفة بنسبة 14%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

جدير بالذكر أن عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة شركات إسمنت الشمالية، سعود بن سعد العريفي، قال إن الشركة سترفع إيراداتها من السوق العراقية إلى 100 مليون ريال، والتي تشكل حاليا 46% من إيرادات الشركة.

وأضاف العريفي في مقابلة مع "العربية Business": "نتطلع لطرح وحدتنا الشمالية العراقية للاكتتاب وتخفيض نسبة الديون إلى 50% خلال 3 سنوات".