"أكاديمية التعلم" توقع عقد رعاية مع "الهلال" بقيمة 12 مليون ريال

أعلنت شركة أكاديمية التعلم السعودية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد رعاية مع نادي الهلال السعودي وذلك لمدة ثلاثة مواسم بقيمة 12 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية إن هذه الرعاية تأتي "تحقيقا لاستراتيجية الأكاديمية التوسعية، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة"، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت أنه من المتوقع أن يؤثر عقد الرعاية مع نادي الهلال السعودي بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية للشركة في المستقبل.

كانت "أكاديمية التعلم" أعلنت أغسطس/ الماضي، عن سدادها المُبكر للقرض القائم بقيمة 22 مليون ريال، ضمن اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الموقعة مع "بنك الرياض".

وقالت الشركة، إن قوة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية المتميزة عززت من قدرتها على السداد المبكر للقرض قبل الموعد المستحق له بدون الاخلال بقدرة الشركة المالية وبدون أي تأثير على نهج الشركة الثابت تجاه الموردين والحفاظ على توزيعات الأرباح النقدية المستقبلية لمساهميها.