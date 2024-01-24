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"أي باي" للتجارة الإلكترونية يستغني عن 1000 موظف

أكد أن أحدث عمليات تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا

لندن - أسوشيتد برس
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من المقرر أن يخفض موقع "أي باي" للتجارة الإلكترونية حوالي 1000 وظيفة، أو ما يقدر بنحو 9% من قوته العاملة بدوام كامل، قائلا إن عدد الموظفين والتكاليف تجاوزت حجم نمو الأعمال في ظل تباطؤ الاقتصاد.

ويعد هذا أحدث عمليات تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا.

قال الرئيس التنفيذي جيمي يانوني في رسالة للموظفين يوم الثلاثاء إن الشركة ستخفض أيضا عدد "عقود القوى العاملة البديلة لدينا خلال الأشهر المقبلة".

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وأضاف أنه سيتم إبلاغ من سيتم تسريحهم من خلال اجتماعات على تطبيق زووم مع رؤسائهم، طالبا من هؤلاء الأشخاص العمل من المنزل يوم الأربعاء للسماح بالخصوصية لتلك المحادثات.

وقال في منشور على الإنترنت "نحن بحاجة إلى تنظيم فرقنا بشكل أفضل لتحقيق السرعة، ما يسمح لنا بأن نكون أكثر رشاقة، وأن نجمع العمل المتشابه معا، بما يساعدنا على اتخاذ القرارات بسرعة أكبر".

وأضاف "هذه التغييرات صعبة، لكنني واثق من أنه من خلال العمل معا سنصبح أقوى من أي وقت مضى".

تعد شركة اي باي، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، أحدث شركة تقنية تقدم على سلسلة من عمليات تسريح العمال بعد زيادة التوظيف خلال جائحة كوفيد – 19، عندما كان الناس يقضون المزيد من الوقت في المنزل وينفقون المال على الشراء عبر الإنترنت.

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