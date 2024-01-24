"الأولى الخليجية للعقار" توقع مذكرة مع شركة إسبانية لتشغيل فندق بمنتجع أجوان السعودي
بصفقة تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال
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أعلنت شركة إنوفست الكويتية العاملة في الاستثمار والتطوير العقاري اليوم الأربعاء، أن شركة الأولى الخليجية للعقار المالكة لمنتجع أجوان بالسعودية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة فنادق ومنتجعات ميليا الإسبانية لتشغيل فندق من المزمع إقامته بالمنتجع.
وقالت إنوفست المدرجة في بورصتي الكويت والبحرين في إفصاح لها لبورصة الكويت، إن شركة الأولى الخليجية للعقار السعودية والتي تملك فيها نحو 37.6% قد وقعت مذكرة التفاهم ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار المقام بالرياض.
ويشمل المنتجع أكثر من 680 وحدة سكنية متنوعة الأحجام بدءا من فلل فاخرة ذات إطلالة بحرية مباشرة على شاطئ بطول 1.25 كيلومتر وكذلك فلل ذات إطلالة على الخليج الداخلي بطول يصل إلى أكثر من 2.5 كيلومتر، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
ووقعت مذكرة تفاهم بين شركة الأولى الخليجية للعقار وشركة سمو العقارية وشركة ميليا الإسبانية، لتشغيل فنادق منتجع أجوان بمدينة الخبر، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار في الرياض بصفقة تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال.
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