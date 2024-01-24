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"التقدم التكنولوجي" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.118 مليار دولار

من بنك كويتي محلي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "التقدم التكنولوجي" الكويتية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 33.77 مليون دينار ( 1.118 مليار دولار) مع بنك محلي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن التسهيل يهدف لتمويل أنشطتها، "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت أن الأثر المالي للتسهيلات في بياناتها المالية سيظهر وفقا لما يتم استخدامه من قيمة تلك التسهيلات.

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