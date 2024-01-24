"الجوف الزراعية": تعديل أسعار الوقود سيرفع تكاليف الإنتاج 10%

أعلنت شركة الجوف الزراعية "الجوف"، أن تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدم في عملياتها التشغيلية، ابتداءً من الأول من يناير 2024، سيؤدي إلى زيادة التكلفة بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأثر المالي المباشر في تكلفة الإنتاج يقدر بارتفاع 10%، ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداء من الربع الأول من العام 2024م.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشارت إلى أنها مازالت مستمرة في العمل على إستخراج جميع التصاريح اللازمة من الجهات المعنية للبدء في مشروع الطاقة الشمسية والذي تم الإعلان عنه سابقاً، والذي سيساعد مستقبلاً في تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.