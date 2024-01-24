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شركة الرعاية المستقبلة التجارية
شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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"الرعاية المستقبلية" توقع عقداً مع مركز "جونز هوبكنز أرامكو" الطبي

لتقديم الخدمات الطبية المنزلية لمرضى الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الرعاية المستقبلية" السعودية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتقديم الخدمات الطبية المنزلية لمرضى أرامكو السعودية وموظفي جونز هوبكنز في المنطقة الشرقية من المملكة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية إن قيمة العقد غير محددة وإن مدته ثلاث سنوات، "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت الرعاية أن العمل بالعقد يبدأ في أول فبراير شباط القادم ومن المتوقع أن يظهر أثره المالي على الشركة في النصف الثاني من العام الجاري.

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