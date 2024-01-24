"العقارية" السعودية تحصل على ترخيص البيع على الخارطة لمشروع "حي سدرة"

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن حصولها على ترخيص البيع على الخارطة لمشروع المخطط الرئيسي لحي سدرة والذي يقع في شمال شرق مدينة الرياض بتاريخ 23 يناير الجاري، وفقا لبيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 23 يونيو 2022م، عن شراء أراض سكنية مشروطة بالتطوير بقيمة 141.98 مليون ريال غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية ضمن الحزمة كاف 1 و2 من المخطط الرئيسي لحي سدرة.

وقبل يومين أعلنت الشركة عن تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول، والبالغة قيمتها 200 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، يوم الاثنين الماضي، إلى أنها حصلت على التسهيلات بتاريخ 21 يناير 2024، وتبلغ مدتها 360 يوماً.

وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات تتمثل في سند لأمر، مضيفة أن الهدف من تجديد وزيادة التسهيلات هو استخدامها في إصدار الضمانات والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.