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سوق السعودية

"تهامة للإعلان" تعدل عن الاستئناف على حكم رفض مقترح إعادة التنظيم المالي

كان يقضي بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قرار مجلس إدارتها بإلغاء قراره السابق عن التقدم بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وفق بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء.

وكان مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التقدم بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة والقاضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، وفق ما أعلنت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 16 يناير الجاري.

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق يوم الأحد 14 يناير 2024، أن المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة حكمت برفض طلب التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

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