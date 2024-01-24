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سوق السعودية

"جازادكو": موافقة وزارة التجارة على تصفية "شركة الاستزراع المائي"

لعدم ممارسة الشركة أي نشاط أو عمل وانتفاء الغرض من تأسيسها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جازان للتنمية والاستثمار على صدور موافقة وزارة التجارة السعودية بتاريخ 23يناير 2024م، اعتماد نشر قرار شركاء شركة الاستزراع المائي المتقدمة بتصفية الشركة وشطب السجل التجاري بتاريخ الموافق 17يناير 2024م واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن قرار التصفية جاء لعدم ممارسة الشركة أي نشاط أو عمل منذ تأسيسها وانتفاء الغرض من تأسيسها وهو الاندماج في كيان واحد والتفاوض مع مستثمرين (محلي أو أجنبي) ودراسة فرص الحصول على تمويل من صناديق التنمية الحكومية أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها للتعاون والتقدم في خطة الاندماج.

وذكرت أن رأس مال الشركة يبلغ 100 ألف ريال ونسبة مساهمة شركة جازان للتنمية والاستثمار 25% من الشركة ولا يوجد أي أثر مالي من التصفية، وأنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

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