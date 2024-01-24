"سلوشنز" توقع اتفاقية مشاركة الدخل مع "ريمات" لتشغيل مواقف ذكية للسيارات بالرياض

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها اتفاقية مشاركة في الدخل مع شركة ريمات الرياض للتنمية لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد ينص على إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مواقف السيارات من خلال تسخير أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع المواقف العامة الذكية بمدينة الرياض والتي تغطي 12 منطقة.

وأضافت أن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 5% من إيرادات "سلوشنز" وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022م. حيث إن قيمة الإيرادات غير ثابتة وتعتمد على حجم العمليات وستحصل "سلوشنز" على نسبة من الإيرادات.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة في مدينة الرياض.

وتبلغ مدة العقد 10 سنوات، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من العام 2024.

وقالت "سلوشنز" إن تنفيذ مشروع المواقف العامة الذكية للمركبات يحقق مكاسب عدة، من أهمها الحد من وقوف السيارات غير القانوني على الطرق العامة وضمان انسياب الحركة المرورية وتخفيف مناطق الازدحام، وتحسين المظهر الحضري لمدينة الرياض والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.

ويسهم في إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات باستخدامات التقنية الحديثة وأجهزة الاستشعار الذكية وتطبيقات الجوال، وتطوير التجربة العامة لسكان وزوار مدينة الرياض من خلال توفر خدمات المواقف العامة الذكية للسيارات.