اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كير الدولية
كير الدولية
سوق السعودية

"كير الدولية" تلغي عقدا مع "الأريل للمقاولات والصناعة "

لم ينتج أثرا ماليا عن الإلغاء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت كير الدولية عن إلغاء عقدها مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة والمُعلن عنه على موقع "تداول" بتاريخ 16 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي مسؤولية على أي من الطرفين تجاه الآخر، ولم ينتج عن هذا الإلغاء أي أثر مالي يذكر.

وقعت شركة كير الدولية عقدا مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة بتاريخ 15 يناير الجاري لتنفيذ مشروع إنشاء مرافق سكن للموظفين غير الإداريين في سنداله-نيوم.

"سلوشنز" توقع اتفاقية لتشغيل مواقف ذكية للسيارات بالرياض شركات سوق السعودية "سلوشنز" توقع اتفاقية لتشغيل مواقف ذكية للسيارات بالرياض

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول السعودية"، إن قيمة العقد 25.18 مليون ريال ويشمل تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مجمعات من المباني السكنية.

كما يشمل ذلك تصنيع وتوريد وتركيب مرافق بطريقة البناء الحديثة بمواصفات عالية، تتضمن وحدات سكينة وعددا من المباني المساندة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط