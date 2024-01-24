"كير الدولية" تلغي عقدا مع "الأريل للمقاولات والصناعة "

أعلنت كير الدولية عن إلغاء عقدها مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة والمُعلن عنه على موقع "تداول" بتاريخ 16 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي مسؤولية على أي من الطرفين تجاه الآخر، ولم ينتج عن هذا الإلغاء أي أثر مالي يذكر.

وقعت شركة كير الدولية عقدا مع شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة بتاريخ 15 يناير الجاري لتنفيذ مشروع إنشاء مرافق سكن للموظفين غير الإداريين في سنداله-نيوم.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول السعودية"، إن قيمة العقد 25.18 مليون ريال ويشمل تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مجمعات من المباني السكنية.

كما يشمل ذلك تصنيع وتوريد وتركيب مرافق بطريقة البناء الحديثة بمواصفات عالية، تتضمن وحدات سكينة وعددا من المباني المساندة.