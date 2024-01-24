"مبادلة" الإماراتية تسعى إلى زيادة انكشافها على آسيا بمقدار الضعف

تسعى شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية إلى زيادة انكشافها على آسيا بمقدار الضعف، لتنضم بذلك إلى مجموعة من المؤسسات في أبوظبي، التي تتطلع إلى اقتناص الفرص في الأسواق الناشئة الأسرع نمواً.

وأوضحت "مبادلة" أنه من بين الأصول التي تديرها والبالغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، نسبة 12%فقط في آسيا، مشيرة إلى أنها تسعى لزيادة هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 2030.

وفي ديسمبر الماضي قالت شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس إنها ستحلل عرضا تلقته من شركة الاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي "مبادلة للاستثمار" بشأن إقامة شراكة استراتيجية في مجالي التكرير والتكرير الحيوي بإقليم باهيا في شمال شرق البلاد.

وأضافت بتروبراس في إفصاح أن نموذج الأعمال الذي سيتم تحليله سيأخذ في الاعتبار الاستثمارات المشتركة المحتملة.

وقالت إنها ستدرس كذلك شراء حصص في مصفاة ماتاريبي وشركة آسيلين للطاقة المتجددة المملوكتين لمبادلة.