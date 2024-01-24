صندوق الاستثمارات
"ESL" المدعومة من "PIF" تستضيف سلسلة جديدة من مسابقات لعبة "Overwatch 2"
بدءا من فبراير المقبل
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
تستضيف مجموعة "ESL FACEIT"، وهي شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تستضيف سلسلة جديدة من المسابقات المرتبطة بلعبة "Overwatch 2" من شركة مايكروسوفت.
وستقوم "ESL" بتشغيل سلسلة "Overwatch Champions" في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدءا من فبراير المقبل.
وستدير شركة الرياضات الإلكترونية الكورية "WDG"، حلبة في آسيا، حيث يعيش العديد من لاعبي "Overwatch" المحترفين.
سيسمح "التنسيق المفتوح" الجديد للاعبين رفيعي المستوى بالمنافسة بغض النظر عما إذا كانوا هواة أو محترفين.
و"ESL" هي جزء من مجموعة "سافي غايمز" وهي وحدة ألعاب فيديو تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بنك التنمية الاجتماعية يوقع 24 اتفاقية ومذكرة تعاون بقيمة مليار ريالعلى هامش فعاليات ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة اقتصاد
-
مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يتطلعان لصيغة توافقية لإبرام اتفاقية تجارة حرةالبديوي: نسعى لفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية اقتصاد
-
"ASML": تضاعف الطلبات على آلات الطباعة الحجرية الأكثر تقدماً 3 مراتاستحوذت الصين على 39% من مبيعات ASML في الربع الرابع وأصبحت أكبر سوق للشركة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية