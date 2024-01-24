"ESL" المدعومة من "PIF" تستضيف سلسلة جديدة من مسابقات لعبة "Overwatch 2"

تستضيف مجموعة "ESL FACEIT"، وهي شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تستضيف سلسلة جديدة من المسابقات المرتبطة بلعبة "Overwatch 2" من شركة مايكروسوفت.

وستقوم "ESL" بتشغيل سلسلة "Overwatch Champions" في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدءا من فبراير المقبل.

وستدير شركة الرياضات الإلكترونية الكورية "WDG"، حلبة في آسيا، حيث يعيش العديد من لاعبي "Overwatch" المحترفين.

سيسمح "التنسيق المفتوح" الجديد للاعبين رفيعي المستوى بالمنافسة بغض النظر عما إذا كانوا هواة أو محترفين.

و"ESL" هي جزء من مجموعة "سافي غايمز" وهي وحدة ألعاب فيديو تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.