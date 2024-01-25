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سوق دبي

ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني الفصلية 2% لـ4 مليارات درهم

على أساس سنوي ارتفعت الأرباح 65% إلى 21.5 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2% إلى 4.02 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 4.97 مليار درهم.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الأرباح بنسبة 65% إلى 21.5 مليار درهم.

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وعزا البنك ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 32% إلى 43 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 100 فلس لكل سهم بالإضافة إلى 20 فلسا لكل سهم بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس البنك وهي ضعف توزيعات العام الماضي.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، محمد علي ياسين، إن التوزيعات السخية هي التي تحرك سهم البنك وإنها لن تؤثر على ميزانيته.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن نتائج الربع الرابع من 2023، هي الأضعف من ناحية الأداء وصافي الأرباح على مستوى العام، إلا أن أرباح البنك جاءت فوق 21 مليار درهم في 2023، وقد يعود أداء الربع الأخير إلى زيادة المخصصات.

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