ارتفاع أرباح "المنجم للأغذية" الفصلية 383% إلى 81.6 مليون ريال
تراجع الأرباح السنوية 2.8% إلى 282.2 مليون ريال
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أظهرت النتائج المالية الأولية التقديرية لشركة المنجم للأغذية ارتفاع صافي الربح بنسبة 382.8% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 81.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 16.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وارتفع صافي أرباح "المنجم للأغذية" بنسبة 33.55% في الربع الرابع من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 61.1 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الرابع من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 72%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في بعض مجموعات الأصناف مثل اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقات الألبان.
ويعود كذلك إلى انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية الى المبيعات لتصل الى 8.4% خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 9% خلال الربع المماثل من عام 2022.
وانخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 2.76% في العام 2023، إلى نحو 282.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 290.2 مليون ريال في 2022.
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