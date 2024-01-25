تعيين "ياسر الحربي" عضوا منتدبا لـ"الصقر للتأمين"
اعتبارا من اليوم 25 يناير 2024
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قرر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 25 يناير 2024 الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي بالشركة وتعيين الدكتور ياسر الحربي عضواً منتدباً له كافة الصلاحيات التنفيذية اللازمة لإدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن العضو المنتدب الجديد سيباشر عمله اعتبارا من اليوم الخميس 25 يناير 2024.
وأشارت إلى أن ياسر الحربي حاصل على شهادة بكالوريوس الآداب وبرنامج الدكتوراة في إدارة الأعمال - نظم المعلومات الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الشهادات العلمية والمهنية، ولديه خبرة 30 عاماً في إدارة الأعمال التجارية والاقتصادية ومجالس إدارات الشركات المساهمة ولجانها، وكان آخرها الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الصقر للتأمين التعاوني من شهر سبتمبر لعام 2023م.
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