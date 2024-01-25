نمو أرباح "IBM" بـ 21% إلى 3.3 مليار دولار بالربع الرابع من 2023

جاءت الإيرادات والأرباح الصافية لشركة IBM أفضل من متوسط التوقعات للربع الأخير من العام الماضي، ونمت الأرباح الصافية الفصلية 21% على أساس سنوي إلى 3.3 مليار دولار، فيما نمت الإيرادات 4% إلى 17.4 مليار دولار.

وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة في الربع الرابع 59% وهو الأكبر منذ عام 1999.

فيما بلغ إجمالي التدفق النقدي الحر للعام الماضي 11.2 مليار دولار، أي أكثر مما توقعته الشركة بنحو 7%.

وبشأن التوجهات المستقبلية، توقعت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 12 مليار دولار في عام 2024 ونموًا في الإيرادات بنحو 5% في المتوسط.