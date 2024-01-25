"الأوروبي للإعمار" يستثمر 1.3 مليار يورو بمصر خلال 2023

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، أنه استثمر في مصر حوالي 1.3 مليار يورو خلال العام الماضي توزعت على 16 مشروعا.

وقال البنك في تقرير إن مصر تصدرت استثماراته في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التي استثمر فيها البنك 1.9 مليار دولار وزعها على 40 مشروعا بالمنطقة.

وأضاف البنك أن 63% من استثماراته في مصر ركزت على عامل المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

كانت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" الدكتورة هايكة هارمجارت، قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن البنك يسعى لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت هارمجارت في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، ويجري مناقشات حالي مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة، ولكن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في الكيانين.

وأوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.