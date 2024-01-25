"تام التنموية": ترسية اتفاقية إطارية بـ200 مليون ريال من جهة حكومية

أعلنت شركة تام التنموية عن حصولها على خطاب ترسية اتفاقية إطارية لصالح أحد الجهات الحكومية بقيمة إجمالية 200 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، أن تاريخ الترسية 24 يناير الجاري، والتاريخ المتوقع لإبرام العقد 21 مارس 2024، ويشمل المشروع تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة عن طريق اتفاقية إطارية لصالح إحدى الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن خطاب التعميد تم إصداره بتاريخ 23 يناير 2024 وتم استلامه بشكل رسمي من الجهة يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر ذاته.

وفي بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس أعلنت شركة تام التنموية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 20 مليون ريال مع بنك البلاد.

وحصلت الشركة على التمويل بتاريخ 24 يناير الجاري، وتصل مدته 12 شهرا، والضمانات المقدمة مقابله عبارة عن سند لأمر بقيمة 109% من قيمة التسهيلات.

وتهدف منه إلى تغطية تسهيلات الضمانات البنكية و تسهيل التمويل قصير الأجل "عند الحاجة".

وأوضحت أن اتفاقية التسهيلات ﻣؤرﺧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7 ﯾﻧﺎﯾر 2024، إﻻ أن اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟم ﺗﻛﺗﻣل إﻻ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 24 ﯾﻧﺎﯾر 2024.