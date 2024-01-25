سهم "تسلا" يتراجع 6% بعد نتائج مخيبة وتوقع تراجع نمو مبيعات 2024

تراجع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 6% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد صدور نتائج فصلية مخيبة.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3% من 24.3 مليار دولار في العام السابق. بلغ هامش التشغيل للربع الرابع 8.2%، بانخفاض عن رقم الربع السابق البالغ 16% وأعلى قليلاً من 7.6% في الربع السابق.

ويعود النمو الضئيل في إيرادات السيارات جزئياً إلى انخفاض متوسط سعر البيع بعد التخفيضات الحادة في الأسعار حول العالم في النصف الثاني من 2023. وزاد صافي دخل الربع بأكثر من الضعف إلى 7.9 مليار دولار، أو 2.27 دولار للسهم، من 3.7 مليار دولار، أو 1.07 دولار للسهم، في العام السابق. وترجع الزيادة في معظمها إلى فائدة ضريبية غير نقدية بقيمة 5.9 مليار دولار لمرة واحدة.

وقالت "تسلا" في عرضها التقديمي للمستثمرين إن النمو في عام 2024 "قد يكون أقل بشكل ملحوظ" من معدل النمو في العام الماضي حيث تعمل الشركة على إطلاق "مركبة الجيل التالي" في تكساس. وحذرت الشركة المستثمرين من أنها "حاليًا بين موجتين رئيسيتين للنمو".

وارتفع صافي الدخل بنسبة 115% إلى 8.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام.

وسُئل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في مكالمة الأرباح عما إذا كان المستثمرون غير مرتاحين لرغبته المعلنة في امتلاك 25% من شركة تسلا. كان السؤال في إشارة إلى تغريدة حديثة، قال فيها ماسك إن هذا هو مقدار التحكم في التصويت الذي يريده قبل تحويل "تسلا" إلى "رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

رد " ماسك " بالقول إنه لا يريد أن يكون في وضع يسمح له "بالتصويت من قبل مجلس استشاري عشوائي للمساهمين"، وطرح إمكانية إنشاء هيكل أسهم مزدوج.

وعندما سئل المسؤولون التنفيذيون عن الجدول الزمني لإنتاج روبوت شركة تسلا الذي يشبه الإنسان، والذي يسمى أوبتيموس، رفضوا إعطاء أي توجيهات محددة.

وصف ماسك أوبتيموس بأنه "شيء أعتقد أن لديه القدرة على تجاوز قيمة كل شيء آخر مجتمعًا" بالنسبة لشركة تسلا. وادعى أن تكنولوجيا تسلا المطورة في وحدة السيارات التابعة لها تترجم بشكل جيد إلى الروبوت البشري "لأن السيارة مجرد روبوت على أربع عجلات".

وأضاف ماسك أن أوبتيموس هو "الروبوت الأكثر تطورًا على الإطلاق في أي مكان في العالم". ومن بين المنافسين في السوق بوسطن ديناميكس وأجيليتي روبوتيكس وفيجر. وتعمل شركات الروبوتات الأخرى، مثل Sanctuary وApptronik و1X وFourier وUnitree، على أجهزة معالجة بارعة تحاكي الأيدي البشرية.

وقال ماسك إن شركة تسلا "لديها فرصة جيدة لشحن عدد من وحدات أوبتيموس العام المقبل"، لكنه لم يحدد قدراتها أو التكلفة. اعترف " ماسك " في المكالمة بأنه يميل إلى التفاؤل بشأن الجداول الزمنية.