"جبل عمر" توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة بـ1.9مليار ريال مع مصرف الراجحي

وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.9مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن التمويل بضمان وزارة المالية من خلال تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات و رهن أراضي في مشروع جبل عمر لصالح الوزارة.

وأوضحت أن تاريخ الحصول على التمويل 25 يناير الجاري، ومدته عامان، وتهدف منه إلى تسريع إنجاز مراحل المشاريع تحت الإنشاء وسداد التزامات تمويلية.

وأشارت إلى وجود مصلحة غير مباشرة لعبد العزيز الراجحي – كونه قريب رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، وثالب الشمراني -كونه أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية، وعليه سيتم عرض التعامل على الجمعية العامة القادمة للترخيص.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، يوم الأحد الماضي عن استلامها رخصة وزارة السياحة السعودية لتشغيل البرج الثاني من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف 5 نجوم.

وقالت في بيان نشر على "تداول السعودية"، إن البرج يضم 244 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى مطعم ومقهى وغرف اجتماعات وخدمة رجال الأعمال ومصلى ومركز لياقة بدنية