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سلوشنز
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"
سوق السعودية

"سلوشنز" توقع عقدا بـ120 مليون ريال مع "إس تي سي"

يشمل توفير خدمة رسائل المجموعات

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عقداً مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (طرف ذو علاقة) لتجديد عقد خدمة رسائل المجموعات والربط بمركز إرسال الرسائل "SMSC" الخاص بشركة "إس تي سي", وتقديم خدمات الرسائل النصية لعملاء سلوشنز.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن العقد تم توقيعه بتاريخ اليوم الخميس 25 يناير 2024، وتبلغ قيمته 120 مليون ريال ومدته 24 شهرا.

وذكرت أن العقد 4 يشمل توفير خدمة رسائل المجموعات التي تقدمها "إس تي سي"،و ربط أجهزة سلوشنز بمركز إرسال الرسائل (SMSC) الخاص بشركة "إس تي سي".

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للعقد على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الأول من العام 2024م، موضحة أن "إس تي سي"تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم "سلوشنز".

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