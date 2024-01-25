"لانا الطبية" تؤسس ذراعا استثمارية وتعتمد لها 10 ملايين ريال

أعلنت شركة لانا الطبية المتخصصة في مجال الخدمات الطبية والبيئية في المملكة العربية السعودية عن الموافقة على تأسيس شركة لانا للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ) بنسبة ملكية 100%، مقرها مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن الشركة الجديدة ستكون ذراعا لخطط لانا الاستثمارية المستقبلية واعتماد دعم مالي يصل إلى 10 ملايين ريال، لبدء أعمالها .

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع استراتيجية "لانا" التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها، وستبدأ شركة لانا للاستثمار أعمالها بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى في هذا الشأن.