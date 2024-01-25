"أبل" الأولى في مبيعات الهواتف الذكية بالصين للمرة الأولى

تمكنت شركة أبل من انتزاع صدارة سوق الهواتف الذكية للمرة الأولى في الصين على الرغم من تراجع شحناتها بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي بحسب بيانات من شركة الأبحاث "IDC".

في المقابل ارتفعت شحنات هواتف هواوي بنسبة 36% في الربع الأخير من العام الماضي لتصبح الشركة بالمرتبة الرابعة من حيث الحصة السوقية التي بلغت 13.9%.

وفيما يتعلق بشحنات الهواتف الذكية في الصين فقد ارتفعت 1.2% بالربع الأخير إلى 73.6 مليون هاتف، لكنها تراجعت خلال عام 2023 بأكمله بـ5% إلى 271 مليون هاتف.

كان هاتف آيفون من شركة أبل قد تفوق على هواتف شركة "سامسونغ إلكترونيكس" لتصبح سلسلة الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في العالم على مدار عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها أكبر شركة في كوريا الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.

ويمثل آيفون خُمس السوق العالمية مع ما يقرب من 235 مليون شحنة العام الماضي، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث "IDC". وجاءت سامسونغ، التي انخفضت شحناتها بأرقام مضاعفة إلى 226.6 مليون، في المرتبة الثانية، متقدمة على صانعي الهواتف الصينيين مثل شركة "شاومي". وبينما هيمنت شركة أبل على فصل العطلات في السنوات الأخيرة، فإن تقدمها على سامسونغ على مدار عام كامل لم يسبق له مثيل ويشير إلى شركة أبل تواجه الركود على مستوى الصناعة بشكل أفضل من منافسيها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".